Um golo muito contestado de Erling Haaland permitiu ao Borussia Dortmund evitar a segunda derrota derrota consecutiva para a Bundesliga.

Com Raphael Guerreiro a titular, a receção ao Hoffenheim, que terminou com uma igualdade a dois golos, até começou da melhor maneira e Jadon Sancho, a passe do internacional português, fez o 1-0 aos 24 minutos.

Só que a desorganização defensiva do Dortmund foi aproveitada pelos visitantes, que pouco depois da meia-hora de jogo chegaram ao empate por intermédio de Dabbur e a abrir a segunda parte Ihlas Bebou assinou a reviravolta, aproveitando uma hesitação do guarda-redes Marwin Hitz.

Só que Erling Haaland apareceu a tempo de salvar Guerreiro e companhia aos 81 minutos. Com um jogador caído no relvado, a equipa do Hoffenheim não atirou a bola para fora das quatro linhas quando a teve, perdeu-a e Haaland não desperdiçou uma soberana ocasião para arrancar na direção da baliza contrária e fazer o 2-2 final.

Um resultado que não agrada ao Borussia Dortmund, que pode cair para o sétimo posto da Bundesliga no final da 21.ª jornada (é agora sexto).

Também este sábado, o Bayer Leverkusen marcou passo na receção ao Mainz. Chegou a estar a vener por 2-0 (Lucas Alario e Patrick Schick), mas uma reta final desastrada deitou tudo a perder. Robert Glatzel reduziu aos 89 minutos e Kevin Stoeger fez o 2-2 final já em tempo de compensação.

À mesma hora, o Werder Bremen empatou sem golos com o Friburgo e o Estugarda-Hertha Berlim terminou com uma igualdade a um.