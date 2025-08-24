Alemanha
Há 49 min
Alemanha: Colónia entra a vencer com assistência de ex-Benfica
Luca Waldschmidt importante no único golo da partida frente ao Mainz. Hamburgo e Monchengladbach anulam-se
TB
Luca Waldschmidt importante no único golo da partida frente ao Mainz. Hamburgo e Monchengladbach anulam-se
TB
O Colónia triunfou este domingo no terreno do Mainz, por 1-0, na primeira jornada da Liga alemã.
Ao passar da hora de jogo, o Mainz viu-se reduzido a 10 unidades, depois de Paul Nebel receber um cartão vermelho direto.
Com mais um, o Colónia marcou o golo solitário da partida aos 90 minutos, através de Marius Bulter, assistido pelo ex-Benfica Luca Waldschmidt.
No outro jogo da tarde, o Hamburgo e o Borussia Monchengladbach anularam-se.
Julian Weigl, que representou o Benfica entre 2019 e 2022, não foi convocado pelo Monchengladbach e a imprensa internacional avança com a possibilidade de rumar à Arábia Saudita.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS