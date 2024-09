O Dortmund recebeu e venceu o Heidenheim por 4-2, no arranque da terceira jornada da Liga Alemã.

No Signal Iduna Park, a equipa da casa adiantou-se no marcador aos 12 minutos, graças ao golo de Donyell Malen. Pouco depois, Karim Adeyemi amplicou a vantagem para o Dortmund, após passe de Julian Brandt.

Até ao intervalo, destaque para o golo de Pieringer, que deu esperança à formação visitante, que acabou por ser acabada com o «bis» de Adeyemi, em cima do intervalo, levando assim os comandados de Nuri Sahin a vencer por 3-1 no regresso aos balneários.

Já na segunda parte, o Heidenheim ainda conseguiu criar um novo calafrio à formação caseira, graças à grande penalidade convertida por Breunig, aos 74 minutos. Só que bem perto do apito final, Emre Can fechou as contas do jogo com mais um penálti.

Com este resultado, o Dortmund ascende à liderança da Liga Alemã, com sete pontos, mais um do que Heidenheim, Bayern (menos um jogo) e Leipzig (menos um jogo).