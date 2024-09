O Borussia Dortmund recebeu e venceu o Bochum por 4-2, num jogo absolutamente de loucos, onde a equipa da casa recuperou de uma desvantagem de dois golos.

No Signal Iduna Park, os comandados de Nuri Sahin tiveram uma entrada com o pé esquerdo e em cinco minutos (16 e 21) sofreram dois golos, por intermédio de Matus Bero e Dani de Wit.

Ainda assim, uma resposta a fechar o primeiro tempo acabou por dar alguma esperança à formação do Dortmund, graças ao pontapé certeiro de Serhou Guirassy. Sem qualquer alteração ao intervalo, a equipa da casa beneficiou de uma grande penalidade para restabelecer a igualdade no marcador, com Emre Can a assumir e a aplicar o castigo máximo ao adversário.

Ora, perante o apoio dos adeptos, o Dortmund galvanizou-se e o jovem Adeyemi «abriu o livro», com duas assistências que selaram por completo o encontro. Guirassy chegou ao «bis» e Nmecha fechou as contas do jogo, aos 81 minutos.

Com este resultado, o Dortmund subiu, à condição, ao segundo lugar do campeonato e chegou aos dez pontos, com três vitórias em cinco jornadas.