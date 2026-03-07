O Dortmund regressou às vitórias na Liga alemã – depois da derrota com o Bayern e do empate com o Leipzig - num jogo a contar para a 25.ª jornada. Na visita ao Colónia, a equipa do português Fábio Silva venceu por 2-1. O internacional luso foi opção a sair do banco.

Relativamente cedo na partida, Serhou Guirassy abriu as contas do jogo (16m). O avançado guineense marcou o 17.º golo na temporada. Já no final da primeira parte, Jahmai Simpson-Pusey, defesa emprestado pelo Manchester City, viu o vermelho direto e deixou o Colónia reduzido a dez unidades.

No segundo tempo, Maximilian Beier, internacional alemão, dilatou a vantagem na passagem da hora de jogo (60m). No minuto seguinte, o português Fábio Silva saltou do banco.

Viu, portanto, Jakub Kaminski a reduzir para o Colónia. Já em tempo de compensação, o médio polaco estabeleceu o 2-1 final (88m).

Porém, o resultado não sofreu mais alterações. Com este triunfo (2-1), o Dortmund mantém-se em segundo com 55 pontos – a 11 do líder Bayern Munique. O Colónia, por sua vez, é 13.º com 24 pontos.

