Chegou ao fim a série de quatro jogos consecutivos a vencer para o Dortmund na Liga Alemã, com a derrota caseira frente ao Bayer Leverkusen (1-0).

Fábio Silva foi titular na equipa da casa, que teve algum ascendente em termos de ocasiões de golo no primeiro tempo, mas a falta de eficácia permitiu ao adversário colocar-se em vantagem em cima do intervalo. Robert Andrich teve tempo e espaço para tentar a sorte de meia distância... e foi feliz.

O guarda-redes ficou «preso» ao relvado e nada conseguiu fazer para evitar o 1-0 do Leverkusen. No segundo tempo, mais do mesmo e apenas um remate enquadrado com qualquer uma das balizas. O avançado português foi substituído aos 65 minutos e já não deu o contributo para uma tentativa de cambalhota no marcador.

Certo é que esta derrota pode permitir ao Bayern Munique ampliar para 12 os pontos de vantagem no topo da Liga Alemã, sendo que os bávaros ainda têm de entrar em campo na 29.ª jornada.

Por falar em jogadores portugueses, o Union Berlim de Diogo Leite foi ao reduto do Heidenheim, último classificado, perder por 3-1, num jogo marcado pelo «bis» de Mathias Honsak, no decorrer da primeira parte. A equipa do central luso ocupa o 11.º lugar, com 32 pontos.

Já o Eintracht Frankfurt deslocou-se até Wolfsburgo e venceu por 2-1, sendo que os golos de Hojlund (21 minutos) e Kalimuendo (32 minutos) foram apenas contrariados pelo remate certeiro de Pejcinovic, já em tempo de compensação. O Wolfsburgo encontra-se em zona de despromoção, na Liga Alemã, apenas atrás do Heidenheim.

Por fim, o Leipzig recebeu e venceu o Monchengladbach pela margem mínima, graças à finalização certeira de Yan Diomande, já dentro dos últimos dez minutos do tempo regulamentar (81 minutos). A equipa da casa ocupa a terceira posição da tabela, enquanto que os visitantes somam 30 pontos e seguem no 13.º lugar.