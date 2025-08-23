O Dortmund empatou este sábado no terreno do St. Pauli, por 3-3, no arranque da Bundesliga.

A equipa de Niko Kovac chegou ao intervalo a vencer por uma bola, com golo de Guirassy. A fechar a primeira parte, o goleador de 29 anos teve o 2-0 nos pés, mas desperdiçou uma grande penalidade.

Aos 50 minutos, o St. Pauli empatou através de Hountondji. Porém, o Dortmund reagiu e chegou rapidamente ao 3-1. Waldemar Anton e Brandt, aos 67 e 74 minutos, respetivamente, marcaram os golos.

E numa altura em que o Dortmund controlava a partida, o jovem Filippo Mané recebeu uma cartolina vermelha. Na resposta, o St. Pauli empatou a partida, com tentos de Danel Sinani (86m) e Eric Smith (89m).

