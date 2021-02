André Silva tem dado nas vistas na Alemanha. O avançado português é o segundo melhor marcador da Bundesliga, com 17 golos marcados, superado apenas por Robert Lewandowski, com 24.

Recentemente apontado ao Atlético Madrid, André Silva diz que está focado no Eintracht Frankfurt, mas não esconde o orgulho de ver o seu nome associado aos colchoneros.

«Eu continuo a trabalhar no Eintracht com toda a vontade que tenho. As coisas que surgem são sempre motivo de orgulho, porque é sinal que trabalho, que as coisas estão a dar frutos. Mas, neste momento, estou com o meu pensamento e toda a minha vontade a tentar ajudar que o Eintracht faça o melhor percurso na liga alemã», disse André Silva à Sport TV.

Recordado sobre o tempo em que jogou em Espanha, no Sevilha, o avançado afirmou: «No princípio as coisas não correram muito bem, acabei por ter uma lesão. É claro que língua é mais parecida ao nosso português, mas neste momento estou a trabalhar aqui na Alemanha. Estou muito feliz com a forma como as coisas estão a acontecer. Sinto-me muito bem, muito confortável. E, no final, as coisas resumem-se a eu estar feliz.»

André Silva falou ainda sobre o facto de ser o segundo melhor marcador da Bundesliga e foi questionado sobre se e possível terminar a temporada à frente de Lewandowski. «Estou muito focado em mim mesmo. Os caminhos são todos diferentes e o Lewandowski joga numa equipa completamente diferente. Já joga no Bayern há alguns anos. Estão fartos de ganhar. Ainda agora ganharam o sexto título em seis possíveis num ano. As coisas são completamente diferentes. Tento não me comparar, fazer o meu trabalho… e depois vemos quais são os resultados», afirmou.

«É verdade que é um sonho e seria um objetivo se as coisas fossem um bocadinho diferentes. Se a cada jogo que jogássemos tivéssemos 70% de probabilidade de ganhar, mas as coisas não são assim no Eintracht. Mas é um sonho e todos os avançados gostam de marcar golos e acabar em primeiro lugar é melhor. Mas eu sei bem como é o mundo do futebol, por isso tento fazer o meu e pôr os pés na terra», acrescentou André Silva.