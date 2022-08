Não foi fácil, mas o Eintracht Frankfurt conseguiu neste domingo a primeira vitória nesta edição da Bundesliga. O adversário do Sporting na Liga dos Campeões foi a casa do Werder Bremen vencer por 4-3.

O primeiro golo do conjunto de Frankfurt surgiu logo ao segundo minuto, apontado por Gotze – que foi alvo do Benfica neste mercado – com um remate de fora da área.

Mas não durou muito a vantagem do Eintracht. Aos 14m, Jung fez o empate e três minutos depois o Werder Bremen passou para a frente, graças a um golo de Bittencourt.

Num jogo de loucos, ainda antes do intervalo, nova reviravolta deixou o Eintracht na frente, com golos apontados por Kolo Muani e Lindstrom.

A abrir a segunda parte Sow, a passe de Kamada, deu maior tranquilidade ao Eintracht, que ainda sofreu um golo de penálti nos descontos, mas segurou o triunfo.

Este resultado deixa o adversário do Sporting no 11.º lugar, com cinco pontos em quatro jogos.