Jetro Willems foi mais um jogador que subiu a pulso, contornando todas as dificuldades que teve desde que era criança. O jogador do Eintracht Frakfurt teve uma infância muito dura, na qual foi obrigado a traficar droga para ajudar os seus pais.



«A dada altura ficámos sem dinheiro. Mesmo quando tinham trabalhado, o dinheiro nunca chegava. Tanto que houve uma altura em que os meus pais decidiram que iam começar a traficar droga», contou, em entrevista ao canal de televisão Videoland.



A verdade é que não foram os pais de Willems que começaram a traficar droga. Foi sim, o próprio lateral-esquerdo holandês quando tinha apenas nove anos.



«Inicialmente os meus pais tentaram levar, mas não funcionou. Depois, sacrifiquei-me. Disse que o fazia, mas os meus pais disseram que era uma loucura. Colocaram a droga em volta das minhas pernas, foi muito estranho, mas a verdade é que eles [seguranças do aeroporto] não prestam atenção às crianças. Foi uma luz sobre nós. Correu tudo bem, eles arranjaram trabalho e depois tudo correu bem. Mas não queria voltar a viver algo assim», relatou.



O internacional holandês confessou que tudo o que sempre quis foi uma bola. «Disse aos meus pais para darem à minha irmã tudo o que me iam dar a mim. A única coisa que queria era uma bola. Afinal, foi a bola que me salvou a vida», finalizou.



A verdade é que Willems chamou a atenção do PSV quando jogava no Sparta de Roterdão. Mais tarde, o lateral saiu de Eindhoven e para o Eintracht Frankfurt, tendo passado ainda pelo Newcastle (2019/20).