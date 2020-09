Ignacio Camacho, internacional espanhol, anunciou o final da carreira de jogador, aos 30 anos.

A reforma antecipada é consequência de uma lesão grave no tornozelo, sofrida em outubro de 2017, num jogo da Taça da Alemanha entre o Wolfsburgo, clube que representava, e o Hannover.

«O meu pé disse basta. Depois de refletir e falar com os médicos e com o clube, decidi que chegou a hora de dizer adeus. Escrevo esta carta com muita pena, mas com muito orgulho. Fui operado cinco vezes desde a lesão. Foram meses de reabilitação, doutores, recaídas. Lutei incessantemente para voltar. Tenho a consciência tranquila por tudo ter feito para voltar a fazer o que tanto amo, jogar futebol», justificou o médio.

Camacho fez apenas dez jogos pelo Wolfsburgo desde 25 de outubro de 2017, o dia da lesão grave, e agora pendura as chuteiras.

Antes do emblema alemão o médio também representou o Atlético de Madrid e o Málaga.