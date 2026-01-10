Alemanha: Grimaldo marca, mas Leverkusen é goleado pelo Estugarda
Tiago Tomás, avançado ex-Sporting, foi ausência por lesão
O sábado de Liga alemã terminou com surpresa. O Estugarda, de Tiago Tomás, goleou na visita ao Bayer Leverkusen (4-1). No entanto, o ex-Sporting foi baixa por lesão.
Noutro outro jogo do dia, Fábio Vieira foi titular na derrota do Hamburgo.
Jamie Leweling foi o destaque na partida. O internacional alemão abriu as contas do jogo (7m) e bisou ainda antes do intervalo (45m). Max Mittelstadt, através de uma grande penalidade, também faturou pelo Estugarda (29m).
Ainda antes do intervalo, Deniz Undav fez o 4-0 já em tempo de compensação (45+2m).
No segundo tempo, Álex Grimaldo, ex-Benfica, ainda reduziu através de uma grande penalidade (66m). No entanto, o resultado não sofreu mais alterações.
Com esta goleada (4-1), o Estugarda sobe ao quinto posto com 29 pontos. Já o Bayer Leverkusen é quarto, também com 29 pontos.