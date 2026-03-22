O Estugarda deslocou-se até ao reduto do Augsburgo e goleou por 5-2, no encontro deste domingo para a 27.ª jornada da Liga Alemã, sendo que Tiago Tomás voltou a estar em evidência ao apontar um golo.

Poucos dias após ter sido afastado da Liga Europa pelo FC Porto, o conjunto alemão teve uma primeira parte a todo o gás e ao intervalo já vencia por três golos de diferença. Tudo começou aos 12 minutos, com o remate certeiro de Undav, e ainda antes da meia hora de jogo chegou a vez do avançado português atirar a contar.

Dois minutos depois, Nartey fez o terceiro dos visitantes, que regressaram aos balneários com o 3-0 no marcador. Ainda assim, o início do segundo tempo trouxe a resposta do Augsburgo, graças ao golo de Rieder, mas no minuto seguinte houve mais um balde de água fria, com o «bis» de Undav.

Aos 71 minutos, Kade voltou a dar esperanças à equipa da casa, mas as dúvidas foram desfeitas aos 83 minutos, com Demirovic a atirar para o 5-2 final.

Com 53 pontos, o Estugarda somou a terceira vitória nos últimos quatro jogos e ocupa uma das quatro vagas de acesso à Liga dos Campeões. Já o Augsburgo somou o terceiro desaire consecutivo e segue na décima posição da prova.