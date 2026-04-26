O Estugarda empatou (1-1) na receção ao Werder Bremen num jogo a contar para a 31.ª jornada da Bundesliga. Com este ponto a equipa da casa voltou ao quarto lugar em igualdade pontual com o Hoffenheim.

Foi o Werder Bremen a tomar o controlo do jogo e abriu o marcador ao minuto 18 com um golo do médio alemão, Jens Stage. Até ao intervalo não houve alteração no resultado e a equipa visitante foi para o descanso a vencer por 0-1.

No decorrer da segunda parte Tiago Tomás foi substituído e deu lugar a Ermedin Demirovic. Quatro minutos depois de entrar em campo, o avançado bósnio fez o golo do empate e fechou o resultado final em 1-1.

Com este empate o Estugarda soma 57 pontos e está em lugar de Liga dos Campeões, em risco de ser alcançado pelo Hoffenheim que venceu na visita ao Hamburgo (1-2) e igualou os 57 pontos do Estugarda.

Já o Werder Bremen perdeu mais uma oportunidade de pontuar e continua com a permanência por assegurar, somando 32 pontos, mais seis do que o Saint Pauli que se ocupa a posição de play-off de despromoção.