Campeão em título, o Estugarda de Tiago Tomás garantiu esta terça-feira a passagem aos dezasseis avos de final da Taça da Alemanha, depois de eliminar o Braunschweig, da segunda divisão alemã.

A jogar em casa, a equipa do segundo escalão começou melhor e abriu o marcador logo aos oito minutos, através de Sven Kohler. O Estugarda respondeu e empatou três minutos depois, com golo de Ermedin Demirović.

Na segunda parte, aos 60 minutos, o bósnio bisou e colocou o Estugarda na frente. Porém, a 15 minutos do fim, Fabio Di Michele Sanchez bisou (77m e 85m) e o Braunschweig fez o 3-2.

Aos 89 minutos, Nick Woltemade voltou a animar e empatou, obrigando a partida a seguir para prolongamento. Logo a abrir, aos 92 minutos, o português Tiago Tomás puxou uma cartada de mestre, tirou um defesa da frente com um toque de habilidade e serviu a bola na área, oferecendo o golo a Sanoussy Ba, que rematou para a própria baliza.

E numa partida de muito esforço físico, que acabou já perto da meia-noite (horas na Alemanha), Christian Conteh apareceu aos 104m e fez o 4-4 para o Braunschweig.

Na lotaria dos penáltis, que durou até à 10.ª série, Alexander Nubel, guarda-redes do Estugarda, brilhou e defendeu três oportunidade, uma delas na última série da «morte-subita». De seguida, Assignon, que só tinha de colocar o esférico dentro da baliza, rematou certeiro e deu a vitória à equipa da primeira divisão.

O português Tiago Tomás começou de início e foi substituído já no prolongamento, aos 96 minutos.