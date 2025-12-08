A vida não está fácil para o Frankfurt. Além de resultados menos conseguidos - com destaque na goleada sofrida na estreia de Harder a marcar pelo Leipzig - a formação alemã sofre também por crises fora dos relvados.

Fabian Plachel, médico principal do clube, foi demitido por alegadamente ter tratado um jogador adversário, segundo avança o jornal alemão Bild. De acordo com a mesma fonte, tudo se desenrolou na véspera do jogo com o Heidenheim, no início do mês de novembro.

No hotel onde a equipa do Frankfurt estava hospedada, Plachel tratou de todos os jogadores da equipa. De seguida, terá, sem conhecimento da direção do Frankfurt, tratado de Mathias Honsak, avançado do Heidenheim.

Os relatos revelam que jogadores do Frankfurt viram o avançado adversário a circular no hotel onde a equipa se encontrava, causando surpresa no plantel. No dia seguinte, Honsak foi titular pelo Heidenheim no empate (1-1) com o Frankfurt.

A equipa considerou um claro «sinal de deslealdade» do médico, tomando assim a decisão de demiti-lo, depois de uma ligação que perdurava desde 2022. O jornal alemão avança que Sebastian Schneider, que já trabalhava como médico da equipa, assumirá temporariamente o cargo como médico principal interino.