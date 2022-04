O Friburgo está na final da Taça da Alemanha depois vencer em casa do Hamburgo por 3-1, nas meias-finais da prova.

Os golos da equipa visitante foram todos marcados no primeiro tempo: Nils Petersen (11 minutos), Nicolas Hofler (17) e Vincenzo Grifo (35), enquanto Robert Glatzel reduziu (88) para o Hamburgo, num duelo entre o quinto da Bundesliga e o histórico alemão, campeão europeu em 1982/83, mas que se encontra agora no sexto posto do segundo escalão do futebol teutónico.

O outro finalista ´conhecido nesta quarta-feira, com o Leipzig, atual terceiro classificado da Bundesliga, a receber o Union Berlim, que é sexto.