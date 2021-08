O Borussia Dortmund, adversário do Sporting na fase de grupos da Liga dos Campeões, venceu esta sexta-feira o Hoffenheim (3-2), em encontro referente à 3.ª jornada da Bundesliga.



Giovanni Reyna e Jude Bellingham, dois enormes talentos com apenas 18 anos, marcaram os dois primeiros golos do Borussia Dortmund. O inglês, aliás, assistiu o norte-americano para o 1-0 ao minuto 49.



O Hoffenheim respondeu por Christoph Baumgartner (61m), Bellingham assinou o 2-1 (61m) e a equipa visitante ameaçou estragar a festa já ao cair do pano, com um golo de Munas Dabbur.



Porém, pouco depois, já em período de descontos, surgiu outro prodígio do Borussia Dortmund a fazer a diferença: Erling Haaland, 21 anos e constante promessa de golos, fixou o resultado final (3-2).



O internacional português Raphael Guerreiro foi titular no lado esquerdo da defesa e saiu ao minuto 84.