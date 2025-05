O Hamburgo garantiu este sábado a subida ao primeiro escalão. Nos festejos da promoção, mais especificamente durante a invasão ao relvado, 25 pessoas ficaram feridas, informou o departamento de bombeiros da cidade.

Depois do final do encontro, que o Hamburgo venceu (6-1 contra o Ulm), centenas de adeptos invadiram o relvado: «Como resultado, 44 pessoas receberam tratamento médico, sendo que cinco delas sofreram ferimentos ligeiros, 19 ficaram feridas com gravidade e uma esteve em risco de vida», pode ler-se em comunicado.

Os serviços de emergência médica e bombeiros mobilizaram 65 elementos.