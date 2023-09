A Federação Alemã de Futebol anunciou neste domingo a saída de Hansi Flick do comando técnico da seleção, uma dia após a derrota (1-4) frente ao Japão de Morita.

«A assembleia de acionistas e o conselho fiscal da DFB GmbH and Co. KG decidiram hoje, por sugestão do presidente da DFB, Bernd Neuendorf, dispensar o técnico nacional Hansi Flick e os dois assistentes técnicos Marcus Sorg e Danny Röhl das suas funções com imediato efeito». pode ler-se na nota oficial.

A Alemanhã não vence desde 25 de março de 2023. Perdeu com Japão, Colômbia, Polónia e Bélgica, para além de ter empatado com a Ucrânia.

Ainda neste sábado, após o desaire frente à seleção nipónica, Hansi Flick manifestou confiança no futuro.

«Penso que estamos a fazer de tudo para preparar esta equipa. Acho que o fazemos bem e sei que sou o homem certo para este cargo. Acima de tudo, estamos extremamente dececionados. Não tivemos meios para vencer este jogo. Temos de melhorar», disse o selecionador. Horas depois, foi despedido.