Alemanha
Há 1h e 24min
VÍDEO: Harry Kane marca e Bayern vence clássico com Dortmund
Equipa de Vincent Kompany é líder com mais cinco pontos
TB
Equipa de Vincent Kompany é líder com mais cinco pontos
TB
O Bayern Munique venceu este sábado o Der Klassiker, o clássico contra o Dortmund, por 2-1, na sétima jornada da liga alemã.
Inevitável como é, Harry Kane abriu o marcador aos 22 minutos, após assistência de Kimmich, e já leva 19 golos em 11 jogos pelo Bayern Munique.
Na segunda parte, a equipa de Vincent Kompany aumentou a vantagem, aos 79 minutos, através de Olise. O Dortmund ainda foi atrás do empate, já com o português Fábio Silva em campo, mas o golo de Brandt (84m) não foi suficiente.
Com este resultado, o Bayern Munique segue na liderança, com 21 pontos, mais cinco que o segundo lugar, enquanto o Dortmund está em quarto, com 14.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS