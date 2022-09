O Hertha Berlim anunciou esta quinta-feira que jogador Jean-Paul Boetius foi diagnosticado com um tumor nos testículos.

Segundo o comunicado, publicado nas redes sociais, o médio neerlandês de 28 anos será submetido a uma cirurgia de remoção.

Boetius, que chegou há poucos meses ao Hertha proveniente do Mainz, é o segundo jogador da Bundesliga neste início de época a quem é diagnosticado um tumor nos testículos, depois de depois de Sébastien Haller, avançado do Borussia Dortmund.

«Por mais terrível que essa notícia seja inicialmente, estamos cheios de esperança e confiança de que Jean-Paul irá ficar saudável e regressará à equipa o mais rápido possível. Até lá, vai receber todo o nosso apoio», afirmou Fredi Bobic, antigo internacional germânico, que atualmente é diretor desportivo do clube da capital da Alemanha.

Jean-Paul Boëtius had a urological test on Wednesday, where a testicular tumour was discovered. We will inform you further once we have more information. Our thoughts are with you, Djanga! 💙#GemeinsamHertha #HaHoHe pic.twitter.com/onOpiRfrw3