Está viva a luta pela permanência na Liga alemã e o St. Pauli deu mais um murro na mesa, este domingo, ao bater por 3-0 o Union Berlim, que teve o português Diogo Leite no onze inicial.

Um ligeiro ascendente no primeiro tempo fez com que a equipa da casa chegasse ao intervalo a vencer por 1-0, graças ao golo de Guilavogui (31 minutos). O avançado guineense foi, de resto, a grande figura do encontro, já que aos 51 minutos voltou a fazer o gosto ao pé, desta feita após assistência de Eggestein.

Já em cima do apito final do árbitro, o St. Pauli fechou as contas do jogo com o 3-0, apontado por Sinani. Este triunfo faz com que a equipa suba até à 13.ª posição, com 20 pontos, os mesmos do Union Berlim e mais seis do que o Heidenheim, a equipa que se encontra em posição de play-off de manutenção.

No outro jogo deste domingo, Hoffenheim e Eintracht Frankfurt não foram além de um empate a dois golos, que impediu a formação visitante de se aproximar do Leverkusen, no segundo lugar da tabela.

Destaque na primeira parte para o golo solitário de Ekitike (26 minutos) e que levou o Eintracht a vencer para o intervalo. O segundo tempo trouxe mais mudanças no marcador e tudo começou com o empate do Hoffenheim, por intermédio de Orban.

Aos 71 minutos, o «bis» de Ekitike voltou a dar razões para sorrir aos adeptos visitantes, mas esses mesmos sorrisos não duraram até ao apito final, já que cinco minutos para lá dos 90, Hlozek confirmou o empate a dois golos e um ponto para cada equipa.