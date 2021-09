A Polónia goleou, em Varsóvia, a Albânia por 4-1, numa partida da quarta jornada do grupo I do apuramento para o Mundial 2022.



A seleção orientada por Paulo Sousa adiantou-se no marcador aos 12 minutos pelo inevitável Robert Lewandowski. No entanto, a vantagem polaca durou até aos 25 minutos quando Cikalleshi igualou a contenda.



Em cima do intervalo Adam Buska devolveu a vantagem à Polónia. Na segunda metade, a seleção visitada chegou à goleada com tentos de Krychowiak e de Linetty.



Com esta vitória expressiva, a Polónia ultrapassou a Hungria no segundo lugar. Os magiares foram goleados em casa pela Inglaterra (0-4).



Após um nulo ao intervalo, a seleção dos «Três Leões» assinou uma segunda parte incrível e deitou ao tapete os húngaros. Sterling abriu o marcador aos 55 minutos e volvidos oito minutos assistiu Kane para o 2-0. Harry Maguire e Declan Rice marcam aos 69 e 87 minutos, respetivamente, e confirmaram o triunfo «gordo» dos vice-campeões europeus.



No outro jogo deste grupo Andorra bateu San Marino por 2-0.



Por sua vez, a Alemanha cumpriu os mínimos na visita ao Liechtenstein. Na estreia de Flick, a Mannschaft venceu por 2-0 com golos de Werner e de Sané e beneficiou do nulo entre Arménia e a Macedónia do Norte para subir ao segundo lugar.



Já a Roménia venceu a Islândia por 2-0.



Por último, a Bélgica esteve a perder frente à Estónia, mas acabou por golear: 5-2.



Sem o benfiquista Vertonghen, Lukaku foi a figura dos «Diabos Vermelhos» ao anotar dois golos. Vanaken, Witsel e Foket assinaram os restantes tentos e garantiram a reviravolta da equipa de Roberto Martínez.



A Bélgica lidera o grupo E com mais dois pontos que a República Checa que bateu a Bielorrússia por 1-0.