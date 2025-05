É inusitado, mas não deixa de ser verdade: o Colónia, 2.º lugar da segunda divisão alemã, despediu o treinador e o diretor desportivo a duas jornadas do fim do campeonato!

A confirmação surgiu do próprio clube, que anunciou esta segunda-feira a saída de Gerhard Struber (treinador) e Christian Keller (diretor desportivo) num único comunicado.

Em causa estão os recentes resultados negativos da equipa, que soma apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, e dois empates e duas derrotas, oferecendo a liderança ao Hamburgo.

Mercado de transferências: confira tudo o que se passa

A lutar pela subida ao principal escalão da Alemanha, o Colónia anunciou um substituto para cada uma das funções, sendo que a de treinador é apenas até ao final da temporada.

«Friedhelm Funkel assumirá o cargo de técnico principal até ao final da temporada. Thomas Kessler assumirá o cargo de diretor esportivo», pode ler-se no comunicado.

Ora, esta não é uma novidade para o treinador alemão de 71 anos, pois já treinou o Colónia entre 2002 e 2003, e posteriormente em 2020/21. A contratação de Friedhelm não surge por acaso, visto que é conhecido por já ter garantido seis vezes a subida à Bundesliga ao longo da carreira.

Nas duas últimas jornadas, o Colónia, que está a um ponto do primeiro lugar, visita o reduto do Nurnberg e recebe o Kaiserslautern.

ℹ️ Friedhelm Funkel will take over as Head Coach until the end of the season. Thomas Kessler will take on the role of Sporting Director. #effzeh pic.twitter.com/qth6QfC5lR