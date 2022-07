O Schalke está de luto depois de um adepto da equipa ter falecido mesmo junto ao campo onde a equipa alemã está a preparar a nova temporada, em Mittersill, na Áustria. Segundo informações adiantadas pelo clube, o adepto, com cerca de 50 anos, faleceu junto ao campo de treinos, «ainda por razões desconhecidas».

A polícia local abriu, entretanto, um inquérito para apurar as circunstâncias da morte que deixou o clube consternado. Entretanto, os jogadores e a equipa técnica prestaram uma homenagem, com um minuto de silêncio, antes do início do treino desta quinta-feira.