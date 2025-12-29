Aílton voltou a sorrir ao reencontrar um dos símbolos maiores da sua carreira. O antigo avançado brasileiro anunciou que recuperou o troféu de melhor marcador da Bundesliga da época 2003/04, o célebre «canhão» atribuído pela revista Kicker, 18 anos depois de ter sido obrigado a abdicar dele por motivos financeiros.

Numa publicação nas redes sociais, o antigo goleador do Werder Bremen explicou que o troféu esteve fora da sua posse durante quase duas décadas e revelou que um antigo agente tentou vendê-lo sem a sua autorização, situação que motivou a longa espera pela recuperação da distinção.

«Foi uma longa jornada, o meu canhão de golos. Não esteve comigo durante 18 anos. Um ex-empresário tentou vendê-lo sem o meu consentimento. Não o permiti. Esperei pelo momento certo e trouxe o canhão de volta para casa», escreveu Aílton no Instagram, mostrando o troféu que simboliza a época mais marcante da sua carreira.

O «canhão» distingue o melhor marcador da Bundesliga e foi conquistado pelo avançado em 2003/04, temporada em que apontou 28 golos e foi peça-chave no histórico título do Werder Bremen, que nessa época venceu também a Taça da Alemanha, alcançando a dobradinha.

Aílton representou o Werder Bremen entre 1998 e 2004, somando 169 jogos na Bundesliga, com 88 golos marcados e 38 assistências. Na Alemanha, vestiu ainda as camisolas de Duisburg, Hamburgo e Schalke.