David Alaba explicou os motivos que o levaram a não renovar com o Bayern Munique, depois de treze anos ao serviço do clube bávaro. O lateral austríaco, que já terá um acordo com o Real Madrid para as próximas temporadas, revela, em entrevista à revista Kicker que precisava de mudar de ambiente para poder crescer como jogador.

«Deixo o Bayern com lágrimas nos olhos, mas ao mesmo tempo animado quanto ao meu futuro. Não foi uma decisão contra o clube. Decidi apenas por mim. Queria algo novo e dar um passo em frente. Para cresceres, tens de sair da tua zona de conforto», contou o versátil jogador que também pode jogar como ala.

O internacional austríaco, de 28 a nos, diz ainda que sabia que se ficasse nos Bayern Munique, as expetativas seriam sempre altas, mas precisava de encontrar um «mundo desconhecido» para ganhar maturidade.

Tanto o Bayern como o próprio jogador já assumiram o «divórcio», falta agora confirmar se Alaba vai mesmo para o Real Madrid, como avançam os jornais alemães e espanhóis.