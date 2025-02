O Friburgo goleou esta sexta-feira o Werder Bremen por 5-0 na abertura da 23.ª jornada da Liga alemã.

Com André Silva a titular na equipa visitante, o Friburgo entrou melhor e ao intervalo já vencia por 2-0, devido aos golos de Sildillia [15m] e Grifo [33m], numa primeira parte em que o avançado internacional português falhou uma grande penalidade aos 39 minutos.

No segundo tempo continuou o domínio do Friburgo. Grifo bisou à passagem do minuto 57 e Doan também fez o gosto ao pé por duas vezes. O japonês faturou aos 76 minutos e já perto do final da partida, aos dois minutos de compensação depois dos 90.

Com este triunfo, o Friburgo chega ao quarto lugar com 39 pontos e entra na «zona Champions», o Werder Bremen está no 10.º posto com 30 pontos conquistados.

Veja aqui os melhores momentos da partida: