A seleção alemã divulgou, esta quinta-feira, os convocados para o Euro 2024, com especial destaque para o facto de Mats Hummels ter ficado fora dos convocados, tal como o Maisfutebol já tinha noticiado.

A seleção anfitriã do Europeu apresentou uma lista com 27 jogadores, mais vai ter de riscar um nome da lista, pois são apenas permitidos 26 nomes.

No Europeu e com Julian Nagelsmann no comando, a Alemanha vai defrontar a Escócia (14 de junho), Hungria (19 de junho) e Suiça (23 de junho).

Vários nomes de peso ficaram fora da lista, tais como Hummels, Sule, Hofmann, Brandt, Goretzka, Adeyemi, Gnabry e Werner

Eis a lista:

Guarda-redes

Manuel Neuer (Bayern Munique)

Ter Stegen (Barcelona)

Alexander Nubel (Estugarda)

Oliver Baumann (Hoffenheim)

Defesas

Waldemar Anton (Estugarda)

Benjamin Henrichs (Leipzig)

Joshua Kimmich (Bayern Munique)

Maximilian Mittelstadt (Estugarda)

David Raum (Leipzig)

Antonio Rudiger (Real Madrid)

Nico Schlotterbeck (Dortmund)

Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Médios

Robert Andrich (Bayer Leverkusen)

Chris Fuhrich (Estugarda)

Pascal Gross (Brighton)

Ilkay Gundogan (Barcelona)

Toni Kroos (Real Madrid)

Jamal Musiala (Bayern Munique)

Aleksandar Pavlovic (Bayern Munique)

Leroy Sané (Bayern Munique)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Avançados