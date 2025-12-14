Alemanha: Bayern Munique surpreendido pelo último classificado em casa
Kane salvou um ponto no empate a dois golos com o Mainz
Kane salvou um ponto no empate a dois golos com o Mainz
No regresso à Liga alemã, o Bayern Munique foi surpreendido em casa frente ao Mainz, último classificação, e acabou por empatar 2-2.
Após o triunfo diante do Sporting para a Liga dos Campeões, a equipa de Kompany entrou melhor e Lennart Karl voltou a ser a estrela da companhia ao abrir o marcador aos 29 minutos.
Antes do intervalo, o Mainz respondeu. Livre batido na direita e Potulski apareceu sozinho ao segundo poste a cabecear para o fundo das redes. Neuer ficou com os pés pregados ao chão.
A segunda parte trouxe a surpresa do jogo. À passagem do minuto 67, Beli cruza largo para a cabeça de Lee Jae-Sung que com um grande golpe completou a reviravolta.
Mas já em cima do minuto 90 o suspeito do costume salvou a formação bávara. Potulski cometeu uma grande penalidade sobre Kane e o próprio inglês assumiu a conversão, resgatando um ponto do encontro.
Mesmo com o empate, o Bayern Munique segue líder isolado com 38 pontos, mais sete que o Leipzig e o Dortmund. O Mainz segue com a lanterna vermelha da classificação com apenas sete pontos conquistados.