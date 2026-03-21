O Borussia Dortmund venceu este sábado o Hamburgo por 3-2, num encontro em que chegou a estar a perder por 2-0, mas uma reviravolta em pouco mais de dez minutos garantiu o triunfo na 27.ª jornada da liga alemã.

Fábio Silva foi titular na equipa da casa, já Fábio Vieira esteve em destaque na formação visitante. O Hamburgo entrou melhor no jogo e ao intervalo já vencia por 2-0, com golos de Otele (19m) e Lokonga (38m) após uma assistência de Fábio Vieira.

Antes do intervalo, o Dortmund ainda dispôs de uma oportunidade para reduzir a desvantagem, mas Nmecha falhou uma grande penalidade.

Depois de um primeiro tempo negativo, foram apenas precisos dez minutos para que a formação da casa desse a volta ao marcador. Bensebaini bisou de grande penalidade, aos 73 minutos e aos 84, já Guirassy tinha faturado aos 78 num lance em que ficou a dúvida se Fábio Silva foi o marcador do golo.

Com este triunfo o Borussia Dortmund permanece no segundo lugar, com 61 pontos, já o Hamburgo encontra-se no 11.º posto da classificação.