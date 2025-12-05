O Borussia Mönchengladbach abriu a 13.ª jornada da Liga alemã com um triunfo (1-0) na visita ao Mainz, último classificado. A equipa da casa vinha de uma derrota. O Borussia M´gladbach, por sua vez, vinha de um nulo com o Leipzig de Harder.

Foi preciso esperar até ao segundo tempo para haver golo. Danny da Costa, defesa alemão, marcou na própria baliza (78m). Sem mais golos na partida, o apito final ditou um regresso às vitórias para o Borussia.

Com este triunfo (1-0), o Borussia sobe ao nono lugar com 16 pontos. Já o Mainz está na 18.ª e última posição da tabela com seis pontos.

Confira os jogos e a classificação da Liga alemã.