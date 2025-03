O Bayer Leverkusen venceu este domingo fora o Estugarda por 4-3 numa partida a contar para a 26.ª ronda do Campeonato alemão.

Os da casa começaram melhor e logo aos 15 minutos adiantaram-se no marcador por intermédio de Demirovic que aproveitou um ressalto da bola dentro da área e atirou para o fundo das redes.

No segundo tempo, o Estugarda voltou a entrar por cima no encontro. Woltemade [48m] dilatou a vantagem com alguma facilidade.

O Leverkusen reagiu por Frimpong [56m] mas logo a seguir Xhaka [62m] marcou um autogolo e devolveu a diferença de dois golos no resultado.

Nos minutos finais os campeões em título tanto tentaram que conseguiram a reviravolta no marcador, primeiro com um autogolo de Stiller [88m] e depois Schick [90m+4] a fechar o resultado.

Com este triunfo, o Bayer Leverkusen reforça o segundo lugar da Liga alemã com 56 pontos, já o Estugarda está no 10.º posto com 37 pontos conquistados.

Veja aqui o resumo do encontro: