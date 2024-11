Dieter Hecking é o novo treinador do Bochum, tendo assinado um contrato até final da atual temporada, anunciou esta segunda-feira o último classificado da Bundelsiga.

Hecking, que estava há dois anos sem dirigir uma equipa, regressa, assim, ao ativo e vai render Peter Zeidler, despedido após a sétima jornada.

Em nove jornadas, o Bochum somou apenas um ponto e tem a pior defesa da Bundesliga com 29 golos consentidos, tendo sido goleado por 7-2 na última ronda, em casa do Eintracht Frankfurt.

Dieter Hecking, de 60 anos, tem no seu currículo uma Taça da Alemanha com Wolfsburgo, conquistada em 2014/15, numa equipa em que atuava o internacional português Vieirinha.

O técnico alemão passou também pelo Nuremberga, Borussia Mönchegladbach, Hamburgo e Hannover, numa carreira toda feita no futebol alemão.

ℹ️ The new boss will be introduced to the media tomorrow at 1:30pm CET. https://t.co/9F3Wi9JDfs