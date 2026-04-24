Não está a ser fácil o início da aventura da treinadora Marie-Louise Eta no comando do Union Berlim. A técnica fez história ao tornar-se a primeira mulher a treinar uma equipa de um dos cinco principais campeonatos europeus, mas desde então somou duas derrotas, cinco golos sofridos e dois marcados.

Esta sexta-feira, com o português Diogo Leite a titular no centro da defesa, o Union Berlim perdeu por 3-1 na deslocação a Leizpig, onde encontrou o atual terceiro classificado da Bundesliga.

A entrada do Leipzig foi, aliás, muito forte e aos dez minutos já tinham desperdiçado duas excelentes ocasiões de golos. Um aviso para o que viria a seguir: aos 22 e 25 minutos, Finkgrafe e Rômulo fizeram dois golos de rajada, antes de Willi Orban atirar ao ferro. Ainda na primeira parte, Baumgartner voltou a ficar perto do 3-0.

Esse terceiro golo não chegou no primeiro tempo, veio no segundo. Aos 63 minutos, Ridle Baku não perdoou dentro da área. Depois disso, Baumgartner e Bakayoko ainda ameaçaram, mas foi Doekhi a reduzir num canto para o Union Berlim.

Já nos descontos, Ilyas Ansah fez o segundo para a equipa da capital, mas o golo foi anulado por fora de jogo e o Union Berlim somou a segunda derrota seguida.