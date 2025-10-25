Alemanha: Dortmund vence com assistência decisiva de Fábio Silva
Português entrou já na segunda parte e ofereceu o golo que valeu o triunfo aos 90+6m
O Borussia Dortmund venceu este sábado o Colónia por 1-0, num jogo da oitava jornada da liga alemã, com uma assistência decisiva de Fábio Silva (ex-FC Porto).
O Colónia, recém-promovido à primeira divisão, até podia ter inaugurado o marcador cedo, quando Eric Martel cabeceou ao lado.
O encontro seguiu com poucas oportunidades dos dois lados, mas quando tudo parecia encaminhado para um empate sem golos, Fábio Silva, lançado na segunda parte, num passe preciso, encontrou Maximilian Beier, que bateu Schwäbe e selou a vitória já aos 90+6 minutos.
Com este triunfo, o Dortmund sobe ao terceiro lugar, ultrapassando o Estugarda, embora continue a sete pontos do líder Bayern Munique. Já o Colónia soma o segundo jogo consecutivo sem vencer, mantendo-se na oitava posição.