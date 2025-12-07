O Borussia Dortmund venceu o Borussia Dortmund (2-0) no fecho na 13.ª jornada da Liga alemã. O internacional português Fábio Silva entrou nos instantes finais da partida.

Vindo de uma derrota com o Bayer Leverkusen para a Taça alemã, o Dortmund carimbou a segunda vitória consecutiva na Liga. O primeiro golo da partida surgiu já perto do intervalo.

Julian Brandt, médio internacional alemão, inaugurou o marcador aos 43 minutos. Na segunda parte, Nico Schlotterbeck, defesa de 26 anos, dilatou a vantagem (60m).

Depois disso, Fábio Silva entrou pelo Dortmund já nos instantes finais (90m). Sem mais metidas no marcador, a equipa do português voltou a vencer na Liga.

Com este triunfo (2-0), o Dortmund consolidou-se no terceiro lugar com 28 pontos - a nove pontos do líder Bayern Munique. Hoffenheim, por sua vez, está no quinto posto com 23 pontos.

Confira os jogos e a classificação da Liga alemã.