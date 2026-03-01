O Hamburgo de Fábio Vieira (ex-FC Porto) e Daniel Fernandes na baliza perdeu este domingo frente ao Leipzig por 2-1, numa partida a contar para a 24.ª jornada da Liga alemã.

A equipa da casa entrou melhor na partida e foi dos pés do médio português que surgiu o primeiro golo do encontro, com um remate rasteiro dentro da área.

Harder (ex-Sporting) não saiu do banco e foi da área técnica que viu o Leipzig reagir ainda antes do intervalo com o golo de Romulo Cardoso (36m).

Na segunda parte a formação visitante completou a reviravolta após uma jogada trabalhada que terminou com a incursão de Yan Diomandé (50m), que só parou quando rematou forte para o fundo das redes já dentro da área adversária.

Com este resultado, o Hamburgo segue na 11.ª posição com 26 pontos, já o Leipzig segue na quinta posição com 44.

Noutro jogo do dia, o Eintracht Frankfurt recebeu e venceu o Friburgo por 2-0.

Os golos que construíram o triunfo surgiram apenas na segunda parte, primeiro por Chaibi (64m) e depois o avançado argelino assistiu Bahoya (81m) para o segundo golo do encontro.

Assim, o Eintracht Frankfurt ultrapassou o Friburgo na sétima posição com 34 pontos, mais um que o adversário deste domingo que segue no oitavo lugar.