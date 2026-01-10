Em Friburgo, a inferioridade numérica custou caro ao Hamburgo. O Hamburgo, com Fábio Vieira e Daniel Heuer Fernandes de início, até entrou melhor no segundo tempo e adiantou-se no marcador aos 49 minutos, quando Luka Vuskovic correspondeu da melhor forma a um canto e cabeceou para o 0-1.

O jogo virou por completo pouco depois. Daniel Elfadli viu o segundo cartão amarelo aos 51 minutos e deixou os visitantes reduzidos a dez unidades. Na sequência da pressão, Vincenzo Grifo não desperdiçou da marca dos 11 metros (53’), apesar de Heuer Fernandes adivinhar o lado do remate.

Já na reta final, o Friburgo consumou a reviravolta: Jan-Niklas Beste, ex-Benfica, serviu Igor Matanovic, que finalizou com classe para o 2-1, aos 83 minutos. O Friburgo segue no oitavo lugar, com 23 pontos, enquanto o Hamburgo caiu para o 13.º, com 16.

Em Heidenheim, o encontro começou a ritmo elevado. Marvin Pieringer abriu o marcador aos 15 minutos, mas o Colónia respondeu quase de imediato, com Eric Martel a empatar de cabeça, três minutos depois.

A equipa da casa voltou a adiantar-se ainda na primeira parte, graças a Julian Niehues (26’), mas o Colónia manteve-se fiel à sua postura ofensiva e chegou novamente ao empate no arranque do segundo tempo, por Said El Mala, após assistência de Alessio Castro-Montes.

O empate mantém o Heidenheim em zona delicada, no 17.º lugar, enquanto o Colónia segue no décimo posto, com 17 pontos.

No Estádio An der Alten Försterei, o Mainz parecia encaminhado para uma vitória crucial. Nadiem Amiri abriu o marcador aos 30 minutos e Benedict Hollerbach ampliou a vantagem aos 69, deixando o Union Berlim em sérias dificuldades.

No entanto, a equipa da casa reagiu com personalidade. Woo-Yeong Jeong reduziu aos 77 minutos e, já perto do fim, Danilho Doekhi salvou um ponto com um cabeceamento certeiro após bola parada (86’).

Apesar do empate, o Mainz continua no último lugar, com apenas nove pontos, enquanto o Union Berlim, com Diogo Leite em ação, ocupa o nono posto, com 22.

Houve mais dois duelos nesta jornada de sábado da liga alemã entre Werder Bremen e Hoffenheim, e St. Pauli frente ao Leipzig, no entanto ambas as partidas foram adiadas devido ao mau tempo que se fez sentir.