A seleção alemã vai defrontar a Ucrânia em junho, naquele que será o jogo mil da sua história, informou esta segunda-feira a federação daquele país.

Em comunicado, a DBF revela que a partida se disputará no dia 12 de junho, em Bremen, e que terá um cariz solidário para com as instituições e organizações ucranianas que sofrem com a guerra com a Rússia.

«O milésimo jogo da seleção principal masculina da Alemanha é um evento muito especial. Queremos que seja um sinal claro de paz, de compreensão internacional e contra a guerra e a destruição», afirmou o presidente da federação alemã, Bernd Neuendorf.

Também em junho, a Alemanha defronta ainda a Polónia, de Fernando Santos (16 de junho), e a Colômbia (20 de junho).