O Eintracht Frankfurt venceu em casa o Heidenheim (3-0) reforçou a candidatura à Champions, no fecho da 29.ª jornada. Para já, aumentou a vantagem no terceiro lugar da Liga alemã, aproveitando da melhor forma o deslize de sábado do Mainz.

O triunfo do Frankfurt teve um toque francês, com os golos dos gauleses Bahoya, aos 10 minutos, e Ekitike, aos 71, com o capitão Koch a marcar pelo meio, aos 42.

O Eintracht Frankfurt passou a somar 51 pontos, agora mais três que o quarto posicionado, que passou a ser o Leipzig.

No outro jogo do dia, num duelo entre equipas do meio da tabela, o Werder Bremen foi vencer ao campo do Estugarda, por 2-0, com um bis do avançado escocês Oliver Burke.

O internacional português André Silva esteve em campo nos últimos minutos pelos forasteiros.