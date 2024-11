O Bayern Munique recebeu e venceu esta sexta-feira o Augsburgo por 3-0, numa partida a contar para a 11.ª ronda do campeonato alemão.

Sem Palhinha lesionado mas com Raphaël Guerreiro no onze inicial, foi preciso esperar pela segunda parte para se ouvir gritar golo na Allianz Arena, e pelo homem do costume: Harry Kane. Ao minuto 63, o avançado inglês beneficiou de uma grande penalidade, assinalada por mão na bola dentro da área do Augsburgo, e abriu o marcador.

No entanto, apenas nos instantes finais da partida se construiu o resto do resultado. Keven Schlotterbeck, central do Augsburgo, cometeu uma grande penalidade e foi expulso. Kane não se fez rogado, converteu o castigo máximo e já depois do minuto 90 fez o 2-0.

Mas ainda houve tempo para o avançado de 31 anos fazer o hat-trick, a passe de Goretzka, Kane atirou mais uma vez para o fundo das redes e aplicou o 3-0 final aos 90m+5.

Com esta vitória, o Bayern continua isolado no primeiro lugar da classificação, já o Augsburgo está no 13.º posto.

Veja aqui os golos da partida: