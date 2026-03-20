Alemanha: Leipzig aplica «chapa cinco» ao Hoffenheim
Harder, ex-Sporting, entrou na segunda parte
Harder, ex-Sporting, entrou na segunda parte
O Leipzig recebeu e goleou o Hoffenheim por 5-0, numa partida a contar para a 27.ª ronda da liga alemã.
Ao intervalo a diferença entre as equipas já era notória, pois a formação da casa vencia por 4-0. Gruda (17m e 44m) e Baumgartner (17m e 30m) bisaram, e ainda houve um golo de DIomande anulado por fora de jogo.
No segundo tempo, o Leipzig geriu o resultado e chegou ao quinto golo, já com Harder em campo, por intermédio de Henrichs (78m).
Com este triunfo, o Leipzig sobe à condição ao terceiro lugar da Bundesliga com 50 pontos, os mesmos que o Hoffenheim no quinto lugar.
