André Silva jogou cerca de meia hora na vitória do Leipzig em Berlim, frente ao Hertha, por 1-0, num jogo em que começou no banco e entrou aos 63 minutos para o lugar de Timo Werner. Com este triunfo, o Leipzig recuperou o quarto lugar na Liga alemã.

O golo solitário da tarde, frente ao antepenúltimo classificado da Bundesliga, apareceu aos 39 minutos, quando o maliano Amadou Haidara deu bom seguimento a um canto marcado pelo húngaro Dominik Szoboszlai.

O conjunto treinado por Marco Rose até vinha de duas derrotas seguidas, que o tinham feito cair na Bundesliga, mas beneficiou agora da perda de pontos dos rivais mais diretos para ficar a três pontos do pódio, que pertence ao Union Berlim.

Recorde-se que já antes o Union Berlim tinha perdido por 2-1 em Dortmund e o Friburgo tinha sido derrotado em casa por 1-0, pelo Bayern Munique. O Union Berlim tem agora 51 pontos, o Leipzig 48 e o Friburgo 47.