O B. Mönchengladbach venceu este sábado o Heidenheim por 3-0 numa partida a contar para a 24.ª jornada da Liga alemã.

No entanto, o destaque foi para o guarda-redes da equipa da Renânia. Tiago Cardoso, internacional luxemburguês mas com ascendência portuguesa, foi o guardião escolhido para entrar em campo dado que os dois primeiros guarda-redes da lista estavam indisponíveis por suspensão e lesão, respetivamente.

O jovem de 18 anos, não só manteve a baliza a zeros como bateu o record do guarda-redes estrangeiro mais novo de sempre a começar uma partida na principal divisão alemã de futebol, que pertencia ao belga Koen Casteels, na altura com 20 anos e 90 dias) No final foi muita a festa em torno de Tiago Cardoso que foi largamente aplaudido pelos adeptos.

O B. Mönchengladbach está no oitavo lugar da Liga alemã com 37 pontos conquistados.