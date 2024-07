Thomas Müller anunciou esta segunda-feira a retirada da seleção alemã, numa mensagem publicada nas redes sociais.

«Depois de 131 jogos internacionais e 45 golos, digo adeus à águia federal, da bandeira tricolor alemã», afirmou o jogador do Bayern Munique.

«Celebrámos juntos e, às vezes, também chorámos juntos. Queria agradecer a todos os adeptos e membros da seleção. Obrigado pelo vosso apoio em todos os estes anos», disse.

O avançado de 34 anos esteve nos convocados de Julian Nagelsmann para o Euro 2024, mas acabou por jogar apenas dois jogos – Escócia e Espanha –, num total de 56 minutos.

Campeão do Mundo em 2014, despede-se da Mannschaft como o terceiro mais internacional de sempre e o sexto maior goleador. No Mundial 2010, então com 20 anos, foi o melhor marcador da prova e o melhor jovem.