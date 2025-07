O Bayern Munique anunciou esta segunda-feira que Musiala foi operado com sucesso depois da lesão sofrida no jogo frente ao PSG nos quartos de final do Mundial de Clubes nos Estados Unidos.

«Jamal Musiala foi operado com sucesso após o regresso do Campeonato do Mundo de Clubes nos EUA. Nos quartos de final entre o FC Bayern e o Paris St. Germain, o avançado de 22 anos sofreu uma fratura do perónio na sequência de uma fratura e deslocação do tornozelo e foi substituído ao intervalo. Começará amanhã, terça-feira, as primeiras sessões de reabilitação e não estará disponível para o campeão alemão durante os próximos meses», escreveu o clube bávaro num breve comunicado no site.

De recordar, Musiala lesionou-se gravemente no duelo frente ao PSG e teve de ser transportado de maca perto do intervalo do encontro.