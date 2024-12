Continua o calvário de lesões para Neuer neste ano civil. Desta vez foi uma fratura na grelha costal.

O guarda-redes alemão chocou com Fimpong, no duelo para a Taça da Alemanha frente ao Bayer Leverkusen, e que lhe valeu o primeiro cartão vermelho da carreira.

Mas as más notícias não terminaram por aqui. Soube-se esta segunda-feira que Neuer sofreu uma fratura nas costelas.

«Provavelmente não jogará mais este ano. Esperamos contar com e ele de novo em janeiro», referiu Vincent Kompany, treinador dos bávaros, na conferência de antevisão da partida frente ao Shakhtar Donetsk, para a Liga dos Campeões.

Manuel Neuer já realizou 19 jogos esta temporada nos quais sofreu 13 golos.

ℹ️Manuel Neuer will miss the coming games for FC Bayern after suffering a broken rib.



Get well soon, Manu! 🍀



