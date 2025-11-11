Alemanha quer compensações por jogadores que mudam de seleção
Federação germânica estuda forma de ser indemnizada por atletas que jogaram nas camadas jovens do país, mas que optem por outras equipas nacionais
Federação germânica estuda forma de ser indemnizada por atletas que jogaram nas camadas jovens do país, mas que optem por outras equipas nacionais
A Federação Alemã de Futebol (DFB) quer ser compensada financeiramente pelos jogadores que decidam representar outra seleção, depois de terem sido formados nas equipas jovens da Alemanha. A ideia foi revelada pelo diretor-geral da DFB, Andreas Rettig, em declarações à agência DPA.
«Para mim, não faz qualquer sentido que um jogador que tenha sido treinado pelo seu clube durante cinco anos, e também pela federação enquanto júnior, possa mudar de federação nacional de forma gratuita», afirmou Rettig.
A posição surge num momento em que vários jogadores com dupla nacionalidade têm escolhido representar as seleções dos seus países de origem, depois de passagens pelas camadas jovens da Alemanha.
É o caso de Ibrahim Maza, que agora joga pela Argélia, e de Kenan Yıldız (Juventus) e Can Uzun (Eintracht Frankfurt), que nasceram em território alemão mas optaram pela Turquia, país que também representaram nos escalões de formação.
«Estamos a estudar se há a possibilidade de haver uma compensação quando os jogadores mudam de federação nacional», acrescentou o dirigente.
Apesar de estar a perder alguns talentos, a Alemanha também tem beneficiado da integração de jogadores com origens estrangeiras, como Ilkay Gündogan, Mesut Özil ou Sami Khedira, todos descendentes de imigrantes, e mais recentemente El Mala, chamado pela primeira vez à seleção principal para os jogos de qualificação para o Mundial 2026.
Segundo Rettig, 43 por cento das crianças com menos de cinco anos têm dupla nacionalidade no território germânico Alemanha.
«Essa percentagem é ainda mais alta, com equipas em que sete ou oito jogadores no onze inicial têm dupla nacionalidade», concluiu.